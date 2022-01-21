На 75-году жизни в вечность отошел легендарный американский вокалист, композитор, автор текстов, продюсер, актер Мит Лоуф, известный по трилогии рок-альбомов Bat Out Of Hell.

Легендарный американский актер, музыкант, композитор Мит Лоуф (настоящее имя Марвин ли Эйдей), родившийся 27 сентября 1947 года в городе Даллас в США, умер 20 января 2022 года в собственном доме. О смерти Лоуфа сообщили на его странице в Facebook.

Отмечается, что в последние часы жизни рядом с Митом Лоуфом были его жена Дебора, дочери Перл и Аманда, а также близкие друзья.

"Наши сердца разбиты, чтобы сообщить, что несравненный Мит Лоуф ушел из жизни этой ночью в окружении его жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей", - написали на странице.

Заметим, что за 60-летнюю карьеру он продал 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся более чем в 65 фильмах, включая "Бойцовский клуб", "Фокус", "Фокас", "Рокки ужасов" и "Мир Уэйна".

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