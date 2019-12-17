Актриса поведала о своей смерти

Известная актриса Светлана Крючкова перенесла несколько операций, во время одной из них у нее остановилось сердце

Звезда фильма «Большая перемена» поделилась драматическими подробностями личной жизни. Так стало известно, что в 2006 году Крючкова пережила клиническую смерть, об этом сообщает Politeka.net.

Вывести из этого состояния актрису смог заведующий реанимацией. Она ласково называет его своим ангелом-хранителем.

Актриса так описівает свои ощущения: "Я ничего не видела. Ощущала любовь со всех сторон и доброжелательность"

Также, Крючковповедала о жизни с первім мужем — актером Михаилом Стародубом. Вместе они прожили всего четыре года.

Недолшовечности брака способствовало то, что Михаил хотел, чтобы актриса занималась бытом. Стародуб считал, что женщина должна стирать, убирать и готовить. Крючкова была не готова оставить сцену ради мужа.

Ранее мы сообщали, что заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет.

Информацию о смерти известной актрисы подтвердила пресс-служба Театра на Малой Бронной, в котором работала Екатерина Дурова.

Известно, что заслуженная артистка России Екатерина Дурова ушла на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Дата и время официальной церемонии прощания будут сообщены чуть позже.

Как известно, Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко и была их единственным ребенком.

Ее мама скончалась в 2011 году, а отец Лев Константинович - в 2015 году. В начале своей карьеры артистка закончила ГИТИС имени Луначарского.

Известность Екатерине Дуровой принесли роли в таких картинах, как «Фантазии Фарятьева», «Дульсинея Тобосская», «Зеленый фургон», «Уникум», «Транзит для дьявола», «Поклонник» и «Юрьев день».

Стоит также отметить, что у нее от первого брака есть 40-летняя дочь Екатерина, а от второго — 33-летний сын Иван.

Напомним, найдено тело известного боксера.

Как писала Politeka, остановилось сердце легенды французского кино.

Также Politeka писала, что знаменитый российский музыкант перед смертью изменился до неузнаваемости.