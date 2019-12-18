Актриса рассказала о своей борьбе с болезнью

Светлана Крючкова переписала завещание, когда узнала о своей страшной болезни

В 2015 году артистка прошла длительное лечение в Германии, после чего рак отступил. Но звезда успела подготовиться к фатальному исходу: пересмотрела завещание и выбрала погребальное платье, об этом сообщает Politeka.net.

Жизнь Светланы Крючковой никогда не была легкой. Она много работала, чтобы добиться признания в профессии. Нагрузки негативно отразились на здоровье актрисы.

В 2015 году врачи нашли у Крючковой опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. Кстати, актриса заподозрила неладное благодаря коту - он постоянно ложился на место опухоли.

В трудный период Крючкову поддерживали сыновья, которые удивительно похожи на свою маму.

На лечении в Германии настояли друзья актрисы. Никита Михалков, Евгений Миронов и Мария Миронова собрали средства не лечение для звезды "Большой перемены". Уже на третий день после сложной операции Крючкова вернулась к работе и начала составлять программу для записи стихотворений Цветаевой.

Ранее мы сообщали, что заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет.

Информацию о смерти известной актрисы подтвердила пресс-служба Театра на Малой Бронной, в котором работала Екатерина Дурова.

Известно, что заслуженная артистка России Екатерина Дурова ушла на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Дата и время официальной церемонии прощания будут сообщены чуть позже.

Как известно, Екатерина Дурова родилась в семье народного артиста СССР Льва Дурова и актрисы Ирины Кириченко и была их единственным ребенком.

Ее мама скончалась в 2011 году, а отец Лев Константинович - в 2015 году. В начале своей карьеры артистка закончила ГИТИС имени Луначарского.

Известность Екатерине Дуровой принесли роли в таких картинах, как «Фантазии Фарятьева», «Дульсинея Тобосская», «Зеленый фургон», «Уникум», «Транзит для дьявола», «Поклонник» и «Юрьев день».

Стоит также отметить, что у нее от первого брака есть 40-летняя дочь Екатерина, а от второго — 33-летний сын Иван.

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