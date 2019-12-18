На 82-м году жизни умер известный музыкант

Скончался британский исполнитель Кенни Линч. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter. В частности, известно, что исполнитель умер рано утром, его смерть для СМИ подтвердили родные:

«…Мы будем очень скучать…»,- идет речь в одном из сообщений.

На момент смерти исполнителю был 81 год. Он прославился еще в начале 1960-х годов, помимо прочего, Линч запомнится публике мега-хитами своего времени, работой с легендарными «The Beatles», а также гордой славой одного из первых признанных в непростое время чернокожих британских поп-исполнителей.





Линч до последнего гастролировал, в частности с самим Джимми Тарбаком, появлялся на шоу ITV. Артист был предан своему делу и очень любил качественную музыку, отмечают его родные.

Напомним также, умер Леонард Голдберг.

Леонард Голдберг был продюсером таких известнейших фильмов и сериалов, как «Ангелы Чарли», и «Голубая кровь». Он работал с именитым ТВ-продюсером и режиссером Аароном Спеллингом. Леонард Голдберг был руководителем программ на знаменитом ABC. У Голдберга есть своя звезда на Аллее славы в Голливуде.

Справка:

Леонард Голдберг (англ. Leonard J. Goldberg) родился в Нью-Йорке 24 января 1934 года. Был известнейшим американским режиссером кино и телевидения. У него была собственная производственная компания Mandy Films (ранее «Panda Productions»). Он занимал пост главы по программированию для ABC, и был президентом легендарной 20th Century Fox. Голдберг был также исполнительным продюсером сериала CBS «Blue Bloods».

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