Президент России Владимир Путин приписал украинские территории к составу Российской Федерации и заявил, что обязательно со всем резберется
Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал во время пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря.
Глава страны-аггресора отметил, что Владимир Ленин виноват в том, что этносы были разделены и привязаны к разным территориям. Благодаря этому они и получили возможность выйти из состава Советского Союза.
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Путин не согласен с тем, как были распределены территории, ведь они по его мнению, не соответствуют традиционным местам проживания других народов.
"Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория", - заявил Владимир Путин.
Он также совершенно не скрывает своего желания вернуть все назад, даже в открытую заявляет, что теперь Российская Федерация разбирается с этой "несправедливостью".
"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал глава РФ.
Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.
Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.
Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.