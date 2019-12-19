Владимир Путин поразил своим циничным заявлением, в котором не скрывает угроз в сторону Украины

Президент России Владимир Путин приписал украинские территории к составу Российской Федерации и заявил, что обязательно со всем резберется

Такое заявление президент Российской Федерации Владимир Путин сделал во время пресс-конференции, которая состоялась 19 декабря.

Глава страны-аггресора отметил, что Владимир Ленин виноват в том, что этносы были разделены и привязаны к разным территориям. Благодаря этому они и получили возможность выйти из состава Советского Союза.

Путин не согласен с тем, как были распределены территории, ведь они по его мнению, не соответствуют традиционным местам проживания других народов.

Ко всему прочему Владимир Путин, отметил, что якобы исконно русские земли получили украинцы, которые никакого отношения к этим землям не имеют.

"Но в ходе создания советского союза исконно русские территории, которые к Украине вообще не имели никакого отношения, все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине со странной формулировкой "для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине", потому что Украина была сельская территория", - заявил Владимир Путин.

Он также совершенно не скрывает своего желания вернуть все назад, даже в открытую заявляет, что теперь Российская Федерация разбирается с этой "несправедливостью".

"Это несколько странноватое решение, но оно состоялось. Это все наследие государственного строительства Владимира Ильича Ленина и теперь мы с этим разбираемся", - сказал глава РФ.

Напомним, Цимбалюк загнал Путина в угол главным вопросом о Донбассе.

Как сообщала Politeka, Путин публично сорвался на большой пресс-конференции.

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