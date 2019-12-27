Девочка сенсационно похудела – некоторые при виде ее не верят своим глазам…

В семь лет Джессика Леонард весила больше 220 кг, но спустя время смогла справиться с ожирением и выросла настоящей красоткой

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на международные СМИ.

Когда американке Джессике было семь, она даже самостоятельно не могла встать с кровати. Ее избыточный вес не был врожденным заболеванием или чем-то таким, просто по мере того, как малышка росла ее родители покупали ей вредную еду. Так малышка дошла до шокирующих 200 килограммов:

«Я просто не могла отказать своей малышки и поэтому покупала всё, что она просила. А если пыталась отказать, то дочка закатывала истерики», - рассказывала мать Джессике в многочисленных интервью.

Женщина все-таки собралась с силами и обратилась в программу Мори Повича за помощью. Девочка стала самой популярной «пышечкой» в мире – вся страна болела за ее выздоровление:

«Над похудением Джесс начали работать лучшие медики. Употреблять жирную и сладкую пищу категорически запретили, а также разработали комплекс физических упражнений». И, о чудо, Джессика сбросила 145 килограммов всего за год!

Сейчас Леонард 24 года – она молода и прекрасна. Более того, стойняшка занимается гимнастикой, питается правильно до сих пор – ее фото поражают.

Напомним также, удивительная физическая форма 70-летней женщины поразила мир – бабушка, скорее походит на молодую модель, нежели на пожилую женщину.

Норме Уильямс 70 лет, но глядя на ее фото – в это верится с большим трудом. Родом женщина из Британии, но живет в Италии.

Женщина утверждает, что такой не то чтобы безупречный, а просто удивительный внешний вид и физическая форма – никак не связаны с подтяжками, операциями и тому подобным. Только фитнес, внимание к пище, немало красного вина и много улыбок. Вот все, что требуется бабушке-красавице для отменного внешнего вида.

Известно, что у Нормы Уильямс есть бизнес по аренде недвижимости, она рассказывает в сети, что ей помогает «быть на высоте», в частности – о питании:

«Большой круассан с медом, запивая двумя чашками капучино - завтрак. Полуденная закуска состоит из банана, апельсина и какого-нибудь сезонного фрукта. На ужин можно куриную грудку с морковью, брокколи, грибами в соевом соусе с клюквой и грецким орехом на оливковом масле. Что до последнего – то практически везде его использую».

Также эффективны перекусы между приемами пищи, уверяет Норма: после ужина всегда красное вино с рисовыми крекерами, или греческим йогуртом, с шоколадом иногда, орехами и сухофруктами:

«До полутора бутылок вина каждый день, но не раньше 7 часов вечера».

Сейчас стройная красавица увлеклась танцами зумба, три раза в неделю - тренировки. В тренажерном зале женщина занимается с персональным тренером, но какого-то постоянного режима тренировок она не имеет. Также очень полезны, пешие прогулки, признается «стойняшка»:

«Мой идеальный вес — 60,5 кг, и если замечаю, что потолстела хотя бы на 0,5 кг, то снова иду на прогулку».

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