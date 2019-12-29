Стало известно о новых жертвах разрушительного тайфуна Урсула

Как передает Politeka.net, об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на данные экстренных служб ( чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что жертвами смертоносного тайфуна Урсула, который обрушился на Филиппины, стал 41 человек.

Спасатели также сообщают, что из-за стихии 28 человек получили ранения, 12 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

В национальном совете по снижению рисков и ликвидации последствий бедствий утверждают, что большинство жертв разрушительного тайфуна Урсула утонули, в то время как другие пострадали от поваленных деревьев, попали в ДТП или погибли от остановки сердца.

Как известно, смертельная стихия обрушилась на Филиппины 24 декабря и принесла с собой сильные дожди и штормовой ветер в центральную часть архипелага в районе провинций Антике, Миндоро, Палаван, Аклан и Ромблон.

За эти дни тайфун Урсула успел повредить тысячи домов и школ. Из-за сильного ветра без электричества остались 150 населенных пунктов. В некоторых регионах также была проведена массовая эвакуация населения.

Ранее мы сообщали о том, что стихия Хагибис неожиданно обрушилась на Японию. По данным спасателей, в результате мощного тайфуна погибли 98 человек, еще 10 числятся пропавшими без вести.

После мощного тайфуна более 42 тысяч домов в восьми префектурах все еще остаются без водоснабжения. Самая тяжелая ситуация с водоснабжением сохраняется в префектуре Фукусима.

Правительство Японии, в свою очередь, объявило часть пострадавших районов зонами чрезвычайного бедствия, что предоставило Кабинету министров возможность существенно увеличить расходы из госбюджета на проведение восстановительных работ.

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