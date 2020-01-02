В крушении геликоптера с военными и Главой Генштаба на Тайвани всплыли новые подробности
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и отдельные международные новостные ресурсы. Опубликованы первые кадры с места крушения военного вертолета Black Hawk, принадлежавшего Министерству национальной обороны страны.
Как известно, в результате авиакатастрофы погибли 8 человек, в том числе и глава Генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин. Всего на борту находилось 13 человек.
Кадры с места – ужасают: военная машина превратилась в смятую кучу металлолома, все в грязи, доступ к месту аварии усложнен особенностями местного ландшафта и погодными условиями, на месте работают оперативники.
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Причины аварии пока не называются.
Воздушное судно Минобороны Тайваня направлялось с новогодней миссией на северо-восток тайваньского острова Илань. Он потерпел крушение к северу от места назначения в районе горы Улай.
Ранее мы сообщали о том, что самолет с людьми рухнул возле супермаркета. ЧП произошло в городке Лафайетте, штат Луизиана, где легкомоторное воздушное судно рухнуло возле местного продуктового магазина.
«Легковик потерпел крушение за супермаркетом. На борту находились около шести человек», - говорится в сообщении местных оперативников.
По предварительной информации спасателей и медиков региона, в результате крушения погибли пять человек. Известно, что самолет рухнул, отлетев 1,5 км от аэропорта. На месте трагедии разрушена местная парковка, сам самолет превратился в сгоревшую груду металлолома.
Также мы рассказывали об авиакатастрофе, которая случилась на юге Турции. В провинции Анталья внезапно рухнул учебный самолет.
Воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде. Информация о причинах катастрофы и судьбе пилотов на данный момент не сообщается. Однако, местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, пилот жив.
Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.
Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».
Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул на фонарь.