В крушении геликоптера с военными и Главой Генштаба на Тайвани всплыли новые подробности

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Twitter и отдельные международные новостные ресурсы. Опубликованы первые кадры с места крушения военного вертолета Black Hawk, принадлежавшего Министерству национальной обороны страны.

Как известно, в результате авиакатастрофы погибли 8 человек, в том числе и глава Генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин. Всего на борту находилось 13 человек.

Кадры с места – ужасают: военная машина превратилась в смятую кучу металлолома, все в грязи, доступ к месту аварии усложнен особенностями местного ландшафта и погодными условиями, на месте работают оперативники.

Причины аварии пока не называются.

Video: Eight killed in military helicopter crash in Taiwan



more: https://t.co/SQqZWBRCIy pic.twitter.com/4oVbh0rQO4 — CGTN (@CGTNOfficial) January 2, 2020

Воздушное судно Минобороны Тайваня направлялось с новогодней миссией на северо-восток тайваньского острова Илань. Он потерпел крушение к северу от места назначения в районе горы Улай.

Ранее мы сообщали о том, что самолет с людьми рухнул возле супермаркета. ЧП произошло в городке Лафайетте, штат Луизиана, где легкомоторное воздушное судно рухнуло возле местного продуктового магазина.

«Легковик потерпел крушение за супермаркетом. На борту находились около шести человек», - говорится в сообщении местных оперативников.

По предварительной информации спасателей и медиков региона, в результате крушения погибли пять человек. Известно, что самолет рухнул, отлетев 1,5 км от аэропорта. На месте трагедии разрушена местная парковка, сам самолет превратился в сгоревшую груду металлолома.

Также мы рассказывали об авиакатастрофе, которая случилась на юге Турции. В провинции Анталья внезапно рухнул учебный самолет.

Воздушное судно упало в районе Манавгат, который находится недалеко от курортного города Сиде. Информация о причинах катастрофы и судьбе пилотов на данный момент не сообщается. Однако, местные СМИ сообщают, что по предварительной информации, пилот жив.

Напомним, самолет рухнул в Житомирской области.

Как сообщала Politeka, пассажирский самолет столкнулся с НЛО во время полета: «в корпусе пробита большая дыра».

Также Politeka писала, что самолет с пассажирами рухнул на фонарь.