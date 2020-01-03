Российский журналист и публицист Александр Невзоров не удержался и высмеял известных топ-пропагандистов Кремля Владимира Соловьева и Ольгу Скабееву
Как сообщает Politeka.net, российский публицист, режиссер и журналист Александр Невзоров высмеял пропагандистов, выступая в эфире радиостанции Эхо Москвы в передаче "Невзоровские среды" на Youtube-канале (чтобы посмотерть видео доскрольте до конца страницы).
Он довольно эффектно подшутил над известными пропагандистами Владимиром Соловьевым и Ольгой Скабеевой, сравнив тех с противозачаточными средствами, изготовленными из резины.
Два пропагандиста Ольга Скабеева и Владимир Соловьев постоянно ругают Украину и Запад, сочиняют небылицы, в также откровенно занимаются подхалимством перед властями Российской Федерации.
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Невзоров сравнивая этих двух пропагандистов заявил, что Соловьеву очень пошли бы пупырышки, а Скабеевой усики.
"Кстати, о телевизорах. Тоже выяснилось, что и Соловьеву и Скабеевой тонкий слой резины очень идет. Они похорошели. Причем Соловьев лучше смотрится в пупырышках, а Скабеева с усиками", - отметил он.
Также ранее сообщалось, что комментируя ежегодную пресс-конференцию президента РФ Невзоров раскрыл секрет, почему от него очень сложно добиться искренности и правды.
"Всегда умиляюсь, когда интеллигенты говорят, что чекисты недостаточно откровенны; когда они упрекают чекиста в неискренности. Чекист в принципе не имеет никакого права говорить правду", - пошутил Невзоров.
Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.
Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.
Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.