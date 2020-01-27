Российский публицист Александр Невзоров отреагировал на внезапную смерть протоиерея Всеволода Чаплина

На днях в Москве скоропостижно скончался один из наиболее противоречивых священников РПЦ и ярый приверженец Кремля Всеволод Чаплин.

Как сообщает Politeka.net, в связи с этим событием публицист Александр Невзоров опубликовал на своем официальном канале в Youtube видео, где заявил, что думает о Всеволоде Чаплине и его творчестве (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Жизнь Чаплина завершилась на лавочке у его церкви примерно в 16:30. В этот же момент, в этом же месте оборвалась жизнь Арона Шемайера - это писатель фантаст известен своими невероятными сексульными фантазиями", - отметил Невзоров, напоминая, что Чаплин при жизни публиковал фантастические произведения под псевдонимом Арон Шемайер.

Ко всему прочему, Невзоров процитировал несколько произведений Чаплина: "Вот я сюда пришло. Я интерсексуал. Могу быть и садо, и мазо, и гомо, и гетеро, и зоо, и педо, и некро, и техно".

Как отметил Невзоров, герои Чаплина сладострасно примеряют лифчики и красят глаза, причем эти герои мужского пола.

"Такие фантазии очень много говорят об авторе. Очень мало людей знают, что поп Чаплин и фантаст-извращенец - это одно и то же лицо. Чаплин под этим псевдонимом писал, публиковался и даже получал литературные премии. Если такого "образцового" попа решат канонизировать, то интересно, что напишут на его иконах Чаплин или Шемайер", - заявил Невзоров.

Также Невзоров с сарказмом отметил, что Чаплин был настоящим, эталонным христианином, и злоба была его главным качеством. Всеволод Анатольевич постоянно баловал публику своими откровениями.

"Он мечтал увидеть мир, который снова будет покорен церкви. Он желал наблюдать муки атеистов и отступников, люто ненавидел шутников, еретиков, геев,науку и всякую живую мысль. Он с наслаждением пророчествовал о смертях и муках вольнодумцев, хоронил страны и континенты, списавшие в утиль религиозные фантазии", - заметил Невзоров, вспоминая скандальные заявления Чаплина.

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