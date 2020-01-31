Российской Федерации придеться извиняться за то, что они оккупировали Донбасс и напали на другие страны

Такое мнение озвучил российский публицист Александр Невзоров выступая на радиостанции Эхо Москвы.

Он также заявил, что оккупация Россией территорий Украины, Молдовы и других соседних стран была фатальной ошибкой, которую нужно исправлять.

Невзоров считает, что о Приднестровье необходимо забыть, словно это был страшный сон, а потом "как-то ночью" подбросить его обратно в Молдавию. Можно также приложить к этому подарку записку с извинениями: "Простите великодушно. Ошибочка вышла".

"И вообще, понять, что откол кусков страны у соседей абсолютно бессмыслен. С этих краев ничего хорошего не отколешь", - заявил он.

Невзоров также высказал уверенность в том, что РФ должна вернуть районы Донбасса, которые были оккупированы. Он отметил, что война, которую начали кремлевские архитекторы привела к множеству бессмысленных жертв. А жизнь стала хуже не только в Украине, но и в самой Российской Федерации.

"Вот бессмысленность этого всего действия – это главная донбасская загадка, особенно после Приднестровья, после того как мы имеем наглядный пример, во что превращаются такого рода смешные авантюры", - резюмировал эксперт.

Также ранее сообщалось, что во время лекции "Герои нашего времени и как ими стать" российский публицист Александр Невзоров отметил, что любая попытка ограбить "соседа по палате" заканчивается плохо для вора, как и оккупация соседней страны.

Он также высказал мнение, что в ситуации с аннексией Крымского полуострова, Россия снова надевает шкуру питекантропа, "рвет со всем цивилизованным миром и обзаводится той лавиной проблем, с которой ей никогда не справиться".

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.