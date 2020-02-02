Тайна трагической гибели туристов в горах Северного Урала будоражит воображение людей уже более 6 десятков лет

О тайне злополучной экспедиции говорится в сюжете НТВ, передает Politeka.net

2 февраля 1959 года во время похода в горах Северного Урала при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов под руководством Игоря Дятлова.

Достоверно известно лишь то, что накануне восхождения один из участников из-за болезни покинул группу, а остальные 9 ребят под руководством Дятлова собрались брать вершину.

1 февраля группа разбила палатку на склоне высоты 1079, однако погода начала резко ухудшаться. После этого связь с туристами пропала.

Лишь спустя месяц бригады спасателей и студентов-добровольцев обнаружили изрезанную палатку, а тела ребят найдут только через несколько месяцев.

Трупы находились друг от друга на расстоянии более 100 метров, при этом на них были явные следы насилия - сломанные кости.

Многие туристы были полураздетые, но умерли не от переохлаждения, установят эксперты. До сих пор никто не может точно определить причину жутких травм.

В ход пошли разные теории от экспериментов военных до НЛО и духов, охраняющих святое для местных народов место.

Напомним, стали известны новые подробности гибели туристов на злополучном перевале Дятлова. Соответствующую информацию обнародовал завотделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов.

Медик уверен, что группу туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году на Урале погубили ядовитые испарения.

Николай Тарасов также отметил, что первыми из группы Дятлова погибли крепкие туристы, а оставшиеся сняли с мертвых одежду в надежде согреться.

Российский эксперт напомнил, что первыми погибли Юрий Дорошенко и Григорий Кривонищенко. Именно с них сняли одежду живые туристы, пытаясь обогреться в горах. Этот факт, по мнению Тарасова, подтверждает версию об отравлении ядовитыми испарениями.

Напомним, шведы назвали причину гибели группы Дятлова

Как сообщала Politeka, в деле о трагедии группы Дятлова наконец поставили точку.

Также Politeka писала, что опубликованы жуткие снимки жертв перевала Дятлова.