Сложно поверить, что там жили люди

Укрепление берега позволило археологам и местным жителям в Нидерландах найти артефакты древности

Береговую линию Нидерландов размывает море. Для ее защиты создается искусственная линия из морского песка. Пляжи в районе голландского города Монстер в 2012 году были засыпаны песком, отобранным на расстоянии 13 километров от берега.

На укрепление береговой линии ушло около 21 000 000 м3 почвы каменного века, что стало настоящим подарком для археологов. Местным жителям на глаза регулярно попадаются древние артефакты. Медсестра Вилли ван Вингерден с 2013 года нашла более 500 артефактов от зуба шерстистого мамонта до преметов быта.

Во время последнего ледникового периода уровень мирового океана был на 70 метров ниже, а современное Северное море между Великобританией и Нидерландами было в те времена густонаселенной долиной. Около 8 500 лет назад ледники начали таять, а море затопило долину.

Недавно Вилли ван Вингерден решила показать свою коллекцию экспертам. Многие артефакты оказались ценными. Так, кремневый фрагмент с кусочком янтаря оказался частью ручного инструмента неандертальцев, возраст которого не менее 50 тысяч лет.

Древнейшие орудия труда имеют возраст 800 000 лет, и вероятно, принадлежали представителям вида Homo antecessor - тупиковой эволюционной ветви человека.

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