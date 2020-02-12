Ученые обнаружили в Испании жуткие свидетельства массовой расправы, произошедшей в древности

Об том пишет Politeka.net со ссылкой на Nature Scientific Reports

Археологи обнаружили в Испании древнюю пещеру Эль-Трокс, которая, вероятно предназначалась для пыток врагов на Пиренейском полуострове. В частности, были обнаружены останки людей со следами расправы, которая произошла около 7,3 тыс. лет назад.

На пещеру ученые натолкнулись во время раскопок в горной местности Уэска ​​на Пиренеях, которая расположена на высоте 1500 метров над уровнем моря. В пещере найдены человеческие останки, керамическая посуда, старинные орудия труда и кости домашних животных.

Артефакты были отправилена на исследование в Мангеймскую лабораторию в Германии для проведения углеродного анализа. Выяснилось, что обнаруженные останки принадлежали людям, которые жили на полуострове примерно в 5326-5067 гг. до нашей эры.

Предполагается, что в пещере могли умереть до 9000 человек, четверо из которых - дети. Взрослые погибли от ран, нанесенных стрелами врагов, а над детьми просто жестоко расправились. Их убили с помощью ударов по телу тупыми предметами.

Среди возможных причин насилия ученые называют войны за территории или противостояние между представителями различных племен. Не исключено, что это произошло из-за вооруженное столкновение местных жителей с переселенцами с Ближнего Востока.

Напомним, что aрхеологи обнаружили новую комнату в пирамиде Хеопса, где нашли много ценных артефактов. Потайное место было расположено на нижнем уровне памятника архитектурного искусства Древнего Египта, а обнаружили специалисты его случайно. Они изучали верхние этажи и почувствовали, что пол под ногами начал проседать. Когда спустились ниже, то нашли там закрытую комнату длинной в 30 метров. Высота помещения составляла 2 метра, и оно напоминало тоннель, который обрывался в центре постройки.

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