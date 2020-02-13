Находка археологов уникальна тем, что на территории Турции такие артефакты встречаются крайне редко
Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Daily Sabah
Во время археологических работ в турецкой провинции Эрзурум эксперты извлекли из земли каменную стелу, которая напоминает человеческую фигуру. Исследователи утверждают, что подобные монументы олицетворяют бессмертие.
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По оценкам археологов, камню около 2500 лет. При этом найдет артефакт был случайно. Местный пастух обнаружил стелу с вырезанными буквами в районе древнего кладбища. О своей находке мужчина сообщил в местный музей. Прибывшие на место исследователи извлекли и оценили артефакт.
Камень бессмертия - это стела высотой 123 см и шириной 45 сантиметров. По словам, специалистов, подобные артефакты называются "Таш-баба", или "каменный отец". Такие символы бессмертия в виде камней в древности устанавливались на местах захоронений тюркских народов.
Хотя такие камни встречались и ранее, однако на турецкой территории они обнаруживаются нечасто. Всего в Турции было найдено четыре таких камня. Последняя находка является самой древней.
Напомним, что aрхеологи обнаружили новую комнату в пирамиде Хеопса, где нашли много ценных артефактов. Потайное место было расположено на нижнем уровне памятника архитектурного искусства Древнего Египта, а обнаружили специалисты его случайно. Они изучали верхние этажи и почувствовали, что пол под ногами начал проседать. Когда спустились ниже, то нашли там закрытую комнату длинной в 30 метров. Высота помещения составляла 2 метра, и оно напоминало тоннель, который обрывался в центре постройки.
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