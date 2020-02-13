Находка археологов уникальна тем, что на территории Турции такие артефакты встречаются крайне редко

Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Daily Sabah

Во время археологических работ в турецкой провинции Эрзурум эксперты извлекли из земли каменную стелу, которая напоминает человеческую фигуру. Исследователи утверждают, что подобные монументы олицетворяют бессмертие.

По оценкам археологов, камню около 2500 лет. При этом найдет артефакт был случайно. Местный пастух обнаружил стелу с вырезанными буквами в районе древнего кладбища. О своей находке мужчина сообщил в местный музей. Прибывшие на место исследователи извлекли и оценили артефакт.

Камень бессмертия - это стела высотой 123 см и шириной 45 сантиметров. По словам, специалистов, подобные артефакты называются "Таш-баба", или "каменный отец". Такие символы бессмертия в виде камней в древности устанавливались на местах захоронений тюркских народов.

Хотя такие камни встречались и ранее, однако на турецкой территории они обнаруживаются нечасто. Всего в Турции было найдено четыре таких камня. Последняя находка является самой древней.

Напомним, что aрхеологи обнаружили новую комнату в пирамиде Хеопса, где нашли много ценных артефактов. Потайное место было расположено на нижнем уровне памятника архитектурного искусства Древнего Египта, а обнаружили специалисты его случайно. Они изучали верхние этажи и почувствовали, что пол под ногами начал проседать. Когда спустились ниже, то нашли там закрытую комнату длинной в 30 метров. Высота помещения составляла 2 метра, и оно напоминало тоннель, который обрывался в центре постройки.

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