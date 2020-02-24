Песчаная буря накрыла испанские Канарские острова, где находятся тысячи туристов на отдыхе
На островах отменили полеты самолетов. Тысячи людей собрались в аэропортах. Через некоторое испанская авиакомпания сообщила, что полеты возобновлены, кроме в международном аэропорту Тенерифе-Южный. Правительство попросило местных жителей не выходить из дома и не ездить никуда на время не ездить. Об этом сообщает BBC.
В воскресенье всего было отложено 822 рейса в аэропортах. Также есть большой шанс пожаров на островах. Из одного острова пришлось эвакуировать людей, так как пока самолеты не могут летать, тушить их будет нечем.
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Ранее мы сообщали, что тысячи медуз выброшены на побережье Крыма.
В поселке Мысовое, что находится в Ленинском районе, тысячи медуз были выброшены на берег. Это крупные аурелии и корнероты, которые жалят людей во время туристического сезона.
На текущий момент побережье Азовского моря пустынное, поэтому никто не убирает медуз. Пользователи в социальных сетях отмечают, что гибель морских обитателей связана с сильным штормом, что пришел а Крым на прошлой неделе.
Сообщалось, что в результате сильных ливней во Франции погибли двое, еще один мужчина исчез бесследно.
Первое тело было найдено в селе Ле-Мюи, что на Средиземноморском побережье, недалеко от места, где 23 ноября перевернулась спасательная лодка с тремя пожарными и тремя гражданскими лицами на борту. С тех пор один из гражданских пропал без вести. В префектуре не уточнили, мужчина это был или женщина.
"Два человека погибли, еще один пропал без вести на юге Франции, где обильные ливни вызвали большие наводнения, вода только сейчас начинает отступать", – заявили местные чиновники.
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