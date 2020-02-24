Песчаная буря накрыла испанские Канарские острова, где находятся тысячи туристов на отдыхе

На островах отменили полеты самолетов. Тысячи людей собрались в аэропортах. Через некоторое испанская авиакомпания сообщила, что полеты возобновлены, кроме в международном аэропорту Тенерифе-Южный. Правительство попросило местных жителей не выходить из дома и не ездить никуда на время не ездить. Об этом сообщает BBC.

В воскресенье всего было отложено 822 рейса в аэропортах. Также есть большой шанс пожаров на островах. Из одного острова пришлось эвакуировать людей, так как пока самолеты не могут летать, тушить их будет нечем.

Ранее мы сообщали, что тысячи медуз выброшены на побережье Крыма.

В поселке Мысовое, что находится в Ленинском районе, тысячи медуз были выброшены на берег. Это крупные аурелии и корнероты, которые жалят людей во время туристического сезона.

На текущий момент побережье Азовского моря пустынное, поэтому никто не убирает медуз. Пользователи в социальных сетях отмечают, что гибель морских обитателей связана с сильным штормом, что пришел а Крым на прошлой неделе.

Сообщалось, что в результате сильных ливней во Франции погибли двое, еще один мужчина исчез бесследно.

Первое тело было найдено в селе Ле-Мюи, что на Средиземноморском побережье, недалеко от места, где 23 ноября перевернулась спасательная лодка с тремя пожарными и тремя гражданскими лицами на борту. С тех пор один из гражданских пропал без вести. В префектуре не уточнили, мужчина это был или женщина.

"Два человека погибли, еще один пропал без вести на юге Франции, где обильные ливни вызвали большие наводнения, вода только сейчас начинает отступать", – заявили местные чиновники.

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