Российский рок-музыкант, лидер группы ДДТ рассказал Юрий Шевчук не воспринимает противостояние между Украиной и Россией
Об этом он заявил интервью RFI.
По словам музыканта и украинцы, и россияне находятся в одинаковом положении.
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"Важно не добавлять зла в этом мире, в эту бесконечную борьбу. "Слава Украине!", "Слава России!", А живут-то хе**во и те, и другие. Слава-то где? Слава кому? Одни и те же циники при власти — и там, и там. Как я могу приветствовать этот напыщенный пропагандистский угар? Думаю, нам до славы — и украинцам, и россиянам — лет сто, когда наши простые люди начнут жить нормально", - заявил он.
А виновником такого положения в Украине и России он считает политическую элиту, которая рвет "нас наивных просто в разные стороны".
"Из многих хороших людей пытаются сделать злых. Я хочу найти не меру, а именно ноту, которая сделала бы нас всех чище и добрее. Старые буддисты говорят, что если твои слова рождают ненависть, то значит, что ты неправильно выразился, не додумал", — заключил он.
Ранее Шевчук призвал жителей России заниматься своими проблемами, а не думать о том, что происходит в Украине.
По его словам, бесконечное вещание пропагандистов на ТВ об Украине уже надоело и стоит заняться проблемами самой России.
Кроме того, музыкант считает Путина и Зеленского единственными, кто может остановить войну на Донбассе.
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