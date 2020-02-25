Российский рок-музыкант, лидер группы ДДТ рассказал Юрий Шевчук не воспринимает противостояние между Украиной и Россией

Об этом он заявил интервью RFI.

По словам музыканта и украинцы, и россияне находятся в одинаковом положении.

"Важно не добавлять зла в этом мире, в эту бесконечную борьбу. "Слава Украине!", "Слава России!", А живут-то хе**во и те, и другие. Слава-то где? Слава кому? Одни и те же циники при власти — и там, и там. Как я могу приветствовать этот напыщенный пропагандистский угар? Думаю, нам до славы — и украинцам, и россиянам — лет сто, когда наши простые люди начнут жить нормально", - заявил он.

А виновником такого положения в Украине и России он считает политическую элиту, которая рвет "нас наивных просто в разные стороны".

"Из многих хороших людей пытаются сделать злых. Я хочу найти не меру, а именно ноту, которая сделала бы нас всех чище и добрее. Старые буддисты говорят, что если твои слова рождают ненависть, то значит, что ты неправильно выразился, не додумал", — заключил он.