Ученые в Польше смогли разгадать загадку таинственных узоров, которые, как считалось, оставляли НЛО

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Nauka w Polsce.

Так, новое исследование показало, что как минимум десять разрушенных цитаделей скрываются под землей. С воздуха они были видны как загадочные узоры, оставленные на полях.

«Несколько из этих сооружений были упомянуты в довоенной литературе, но уже в то время они были сильно повреждены. Со временем мы окончательно утратили информацию об их местонахождении», - утверждает археолог Максим Мацкевич.

После того, как исследователи посетили места, где обнаружены таинственные узоры, удалось найти немало керамики, которая датируется от раннего железного века до позднего средневековья.

«Уже первые полевые наблюдения подтвердили, что здесь находится разрушенная крепость - на вспаханной земле мы нашли следы обожженного дерева и обожженной глины. Мы также обнаружили здесь многочисленные фрагменты раннесредневековой керамики. Схема укреплений была отлично визуализирована при помощи магнитных исследований», - подчеркнул археолог.

Как сообщалось ранее, в Одессе местные жители сняли на видео странный объект в воздухе. Они считают, что это может быть именно НЛО.

В социальных сетях одесситы поделились видео, на которых, по их мнению, они наблюдают не что иное, как НЛО.

Один такой ролик опубликован в Facebook-группе "Одесса как она есть".

По словам автора видео, из ночного неба на нее смотрел "какой-то глаз".

"Оно хаотично движется из стороны в сторону и очень странно выглядит. Звезды находятся гораздо дальше, и это даже не самолет. А издалека похоже визуально на Луну. Приближаемся и наблюдаем какой-то глаз. Посмотрите, это же реально какой-то глаз", – говорит одесситка.

Напомним, НЛО заметили в неожиданном месте в воздухе над Канадой

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