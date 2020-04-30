Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что поставит мир на грань большой войны

Жириновский добавил, что он в политике более 30 лет и знает, как сделать так, чтобы с России были сняты все санкции. По его безумной идее, для этого необходимо лишь поставить Запад на грань большой войны.

Такое преступное заявление прозвучало от Владимира Жириновского во время интервью для издания Deutsche Welle.

"Я самый опытный политик. Я более 30 лет на политической арене. Все санкции в течение двух-трех месяцев будут сняты. Я поставлю мир на грани большой войны. Я скажу, или вы делаете, как я говорю, или будете сидеть в бомбоубежище", – пригрозил он Западу.

Он также не приминул угрожать Западу "мощью" Российской Федерации, которая якобы не взирая на санкции еще станет самой влиятельной в мире. Также Жириновский заявил, что Запад мешает России.

"То, что есть сегодня – лично меня устраивает. Потому что санкции помогают нам развивать собственную экономику. Они хотят нас ликвидировать как соперника, а получат мощнейшее государство. Мы такой мощной страной станем, что сметем все на своем пути. Это поможет нам разрушить Запад, чтобы он нам не мешал", – добавил он.

Также ранее сообщалось, что Жириновский обвинил Запад в том, что он якобы отказался садиться с Россией за стол переговоров еще сто лет назад, хотя страна-агрессор была готова к этому всегда.

Затем он в довольно наглой манере вновь пригрозил другим странам действиями Российской Федерации и заявил, что все международные решения, включая ввод миротворцев на Донбасс, будет решать исключительно Москва. Он размечтался о всесильной России, которая все будет решать.

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