К якутскому шаману, который хотел изгнать Путина из Кремля, нагрянули около 20 спецназовцев

Мужчину заковали в наручники и увезли в психбольницу, передает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

«С утра все это началось. Приехали ОМОНовцы, их было человек 20. Они штурмовали дом, Габышева в наручниках без обуви в согнутом положении вывели. Со слов одного из сотрудников, на вопрос адвоката «Куда?» ответили, что повезли в психбольницу», – рассказали местные правозащитники, добавив, что это была уже третья попытка доставить шамана в лечебное заведение якобы для взятия биоматериала на коронавирус.

Отмечается, что для подобных действий не было никаких оснований, поскольку Александр Габышев соблюдал режим самоизоляции и не покидал пределы региона.

О приключениях шамана рассказали в соцсетях.

«В психушку надо отправлять тех, кто его боится», «Не тот бункер спецназ захватывал», «Это связано с тем, что Мишустин и Песков заболели коронавирусом?», – пишут в комментариях.

Шаман прославился после того, как назвал российского президента Владимира Путина демоном, который захватил власть в Кремле. После этого он решил пойти в столицу РФ и изгнать президента.

Дойти до столицы у мужчины не получилось, хотя резонанс был огромным. На территории Бурятии его задержали за якобы за совершенное преступление в одном из российский регионов.

По словам представителей МОЗ Якутии, шаман Александр Габышев был направлен в психоневрологический диспансер республики, где в его отношении собирались провести «экспертные мероприятия». При этом местные чиновники назвали его «самопровозглашённым шаманом».

В свою очередь Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу Габышева и двух его сторонников по поводу их задержания 10 декабря 2019 года во время пешего похода на Москву, целью которого было «изгнание Путина».

Напомним, в сеть слили видео спецоперации по задержанию шамана.

Как сообщала Politeka, шамана, которого боялся сам Путин, ждет страшное.

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