Советский и российский поэт и музыкант Борис Гребенщиков считает нынешнюю политическую ситуацию в России в разы хуже, чем в годы СССР

Свое мнение он выразил в одном из интервью.

"Что значит - возвращаемся к Советскому Союзу? Мы вернулись значительно глубже и хуже. Такой дурости, как сейчас, не было даже при самых больших советских идиотах. Мы достигли дна и стремительно движемся дальше", - констатировал певец.

Также известный музыкант отметил, что многие современные люди "разучились думать", именно поэтому они не понимают правильно ни его песен, ни ситуации, сложившейся в стране.

К слову, ранее мы писали, что советский и российский актер театра и кино Василий Лановой поделился своим мнением, почему между РФ и Украиной испортились отношения

Так, он считает, что в этом виноваты США.

"То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько. Ни для кого не секрет, что режиссерами тут выступают Соединенные Штаты, так разве могу я смириться с тем, что мои земляки становятся слугами, пешками в руках американцев? Боюсь даже думать о том, чем это грозит обернуться в будущем", - заявил актер.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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