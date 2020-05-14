Российский публицист Александр Невзоров обвинил Бориса Немцова во лжи и борьбе со свободой слова

Как сообщает Politeka.net, об этом он в апреле 2020 года рассказал в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Александр Невзоров раскритиковал Бориса Немцова который активно выступал против политики Владимира Путина. Публицист заявил, что ему совершенно не жалко погибшего оппозиционера.

Во время интервью Невзоров напомнил, что Борис Немцов прославился, как борец за свободу слова в России. Однако, по словам публициста, политик не отличался от своих оппонентов и тоже мешал работе СМИ, когда находился при власти.

"А такой же лгун, как они все. Этот бесконечно свободолюбивый Немцов, который рассказывал что-то всем, что право на мнение, право на свободу, право на свободу слова – оно есть в равной степени у всех... Вот я перед тобой сижу, которого Немцов лично, будучи тогда вице-премьер-министром... Всю телекомпанию "Пятый канал" закрыл на фиг, запретил вещание только из-за того, что сделали какой-то сюжет о его партии "Правое дело". Так что это еще то свободолюбие. Абсолютно того же разлива портвейн", - заявил Александр Невзоров.

Стоит отметить, что Борис Немцов погиб в 2015 году в Москве. Событие классифицировали, как наемное убийство. В рамках уголовного дела посадили пять человек.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.