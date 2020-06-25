18 июня стало известно о смерти 84-летнего сына первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Сергея

Спустя неделю выяснилось, что стало причиной смерти. Так, информационное агентство "Associated Press" сообщило, что сын Хрущева покончил с собой. Признаки насильственной смерти отсутствовали.

Тело погибшего в своем доме в Род-Айленде (США) нашла жена Сергея, Валентина. Последняя вызвала на место происшествия полицию.

Труп с простреленной головой нашли в кабинете Хрущева-младшего, а рядом лежал пистолет Glock-17. Несколько деталей указали, что выстрел мог произойти случайно.

Так, следователи обратили внимание на промасленную тряпку и масленку. Так, по версии следствия, Сергей мог случайно выстрелить в себя во время чистки оружие, забыв вытащить последний патрон из ствола.

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Известно, что у Сергея Хрущева было два гражданства, второе он получил в 1999 году. С 1991 года он читал лекции по истории холодной войны в университет Брауна.

Еще в СССР Сергей Хрущев занимался разработкой проектов крылатых и баллистических ракет.

Напомним, матерью Сергея Хрущева была третья жена Никиты Хрущева - Нина Кухарчук. Последняя стала известна тем, что сопровождала мужа на приемах и в заграничных поездках, чего не было ранее в советском союзе.

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У Сергея были три родные сестры. Первая умерла в детстве, вторая - Рада, работала в журнале "Наука и жизнь", а третья - Елена занималась наукой.

Сергей Хрущев решил покинуть Родину после того, как государство перестало финансировать научные проекты. Новой областью его интересов стало преподавание истории.

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