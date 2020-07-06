Бывшая балерина Большого театра Анастасия Волочкова решила высказать «экспертное» мнение о политике

В эфире на радио звезда, больше всего известная своими провокационными шпагатами, призвала россиян не уезжать прочь из страны, а на замечание ведущего, что 20 миллионов граждан не могут встать и уехать, заявила:

«Знаете, что должны сделать ваших 20 миллионов бедных, которых не устраивает Путин? Они должны встать и перед собой и своей совести задать вопрос… Пусть они работают, простите, а не курят на завалинке бычок. Пусть они работают и думают, что каждый из нас, что мы можем сделать для блага нашей страны. Почему мы за все должны винить нашего президента? Почему себя не вините?».

Иногда лучше садиться на шпагат, чем говорить pic.twitter.com/AeQDTq2FRk — Усы Пескова (@Sandy_mustache) July 5, 2020

В свою очередь журналист отметил, что пенсионеры отработали по 50 лет, им повышают пенсионный возраст, а пенсия, в лучшем случае, – 11 тысяч рублей.

«И что теперь делать? Почему в этом виноват президент? Это не самая большая проблема в нашей стране. И я не считаю возможным вообще в принципе обвинять нашего президента…. Почему должен один человек отдуваться за все?», – парировала Волочкова.

Такие рассуждения артистки вызвали сотни негативных комментариев, в которых пользователи, мягко говоря, считают, что она ошибается.

«Лучше бы на шпагат садилась бы)», «Лучше бы разделась», «Некоторые удивляются, почему таких одиозных тупиц приглашают на ТВ. Потому что они "работают народом". Их мнение и выдается за мнение народа, которому запрещено говорить, что он думает. Они по всем программам галдят то, что им приказано, и галдят за большие деньги. Внештатные пропагандисты», «О да! Иногда шпагат - лучше тысячи слов!», «Молчи, за умную сойдёшь!», «Вот из-за таких мыслительш и живем так, как -будто война с Гитлером еще не закончилась», «В XV веке бояре тоже считали, что во всем бедах страны виноваты исключительно ленивые и тупые холопы», «Мне кажется, что если бы рядом с ней стоял Путин, она бы его ещё в ж*пу поцеловала», – иронизируют люди под скандальным видео.

Напомним, брошенная женихом Волочкова раскрыла подробности предательства.

Как сообщала Politeka, покрасневшая Волочкова без макияжа озадачила видом в "старушачьем" костюме: "Пластика не поможет".

Также Politeka писала, что Волочкова в поношенном костюме задрала ноги перед тренером, видео не для слабонервных: "Опять вывалила..."