Российский писатель Виктор Шендерович рассказал, зачем Владимиру Путину нужна война в Украине

Так, писатель считает, что президенту РФ Владимиру Путину выгодна война против Украины потому, что это - "единственная повестка дня", в которой он сейчас может существовать.

Такое мнение он выразил 2015 года в интервью издания "Эхо Москвы".

"Война, которую Россия ведет на территории соседнего государства. Точка. Это главное, что происходит сейчас... Российские войска там есть. Это Россия участвует в вооруженном конфликте на территории соседнего государства" - возмутился он.

Он пояснил, что россиянам нечего делать на Донбассе, ведь им там ничего не нужно, единственное, кому есть выгода от войны - это Путин и его соратники.

"Путин сам заварил эту заварушку, он сам теперь будет бороться за мир. Сам устроил сражение на Донбассе – сам за мир борется. Он - уголовный преступник, и он это знает. И они все это знают, что делает очень опасной нашу внутреннюю ситуацию, потому что они сами себе отрезали возможности выхода. Как только этой войны не будет – он никто и звать его никак. Он военный преступник, положивший 5 тысяч, развязавший войну, оттяпавший кусок чужой территории, обрушивший экономику собственной страны; отбросивший РФ в сторону Зимбабве, Венесуэлы и Узбекистана", - резюмировал писатель.

Ранее мы писали, что Владимир Путин выступил с неоднозначным заявлением.

Так, Путин пояснил, что власти РФ в процессе отстаивания интересов, не должны казаться опасными неадекватами.

«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - сказал Путин.

Примечательно, что соответствующий фрагмент видео на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.

Но вместо поддержки россияне принялись критиковать главу Кремля, который за 20 последних лет успел лишиться большей части российских союзников на территории бывшего СССР, а также в Европе и мире.

Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма

Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма

Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.