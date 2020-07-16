Российский писатель Виктор Шендерович рассказал, зачем Владимиру Путину нужна война в Украине
Так, писатель считает, что президенту РФ Владимиру Путину выгодна война против Украины потому, что это - "единственная повестка дня", в которой он сейчас может существовать.
Такое мнение он выразил 2015 года в интервью издания "Эхо Москвы".
"Война, которую Россия ведет на территории соседнего государства. Точка. Это главное, что происходит сейчас... Российские войска там есть. Это Россия участвует в вооруженном конфликте на территории соседнего государства" - возмутился он.
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Он пояснил, что россиянам нечего делать на Донбассе, ведь им там ничего не нужно, единственное, кому есть выгода от войны - это Путин и его соратники.
"Путин сам заварил эту заварушку, он сам теперь будет бороться за мир. Сам устроил сражение на Донбассе – сам за мир борется. Он - уголовный преступник, и он это знает. И они все это знают, что делает очень опасной нашу внутреннюю ситуацию, потому что они сами себе отрезали возможности выхода. Как только этой войны не будет – он никто и звать его никак. Он военный преступник, положивший 5 тысяч, развязавший войну, оттяпавший кусок чужой территории, обрушивший экономику собственной страны; отбросивший РФ в сторону Зимбабве, Венесуэлы и Узбекистана", - резюмировал писатель.
Ранее мы писали, что Владимир Путин выступил с неоднозначным заявлением.
Так, Путин пояснил, что власти РФ в процессе отстаивания интересов, не должны казаться опасными неадекватами.
«Я не считаю, что защищая свои интересы, мы должны выглядеть как какие-то придурки, как сумасшедшие, которым в руки попалась бритва, и они бегают ей размахивают. Да еще и поносят всех разными неудобоваримыми выражениями», - сказал Путин.
Примечательно, что соответствующий фрагмент видео на своей странице в микроблоге Twitter опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов.
Но вместо поддержки россияне принялись критиковать главу Кремля, который за 20 последних лет успел лишиться большей части российских союзников на территории бывшего СССР, а также в Европе и мире.
Напомним, что Шендерович перечислил последствия аннексии Крыма
Как сообщала Politeka, Шендерович поставил "диагноз" россиянам, поддержавшим аннексию Крыма
Также Politeka писала, что Шендерович указал россиянам на ошибку в Украине.