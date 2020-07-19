Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Вашингтон розчарувало рішення турецької влади про зміну статусу собору Святої Софії в Стамбулі.
По всій Європі серед політиків прокотилася хвиля обурення. В Україні теж суспільство залишилося не байдужим. Ряд громадських діячів закликають проти використання релігії в політичних проектах. Депутат VIII скликання і екс-командир батальйону Айдар Сергій Мельничук написав ось такий вірш в своєму пості в Фейсбуці:
Як вселенський патріарх
Із святині зробив прах,
Все задумано давно
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На взамін укрів в ярмо.
Сестри-церкви вже повічно,
Мають своє все одвічно.
Ну а нас в ярмо до греків,
Сам віддав святу нам мекку
Православний світ тримати
І посаду обіймати ?
Ні анафему йому ...!!!
За такую підлу гру...!!!
Встати мають православні
Дать оцінку цій погані!!!
Що торгує всім святим ,
Геть від церкви відлучим ...!!!
Свій вчинок він пояснив таким чином:
“Варфоломій, вселенський патріарх, може влаштувати розбрат в православ'ї, розсварити мирян, забрати приходи, штовхати уряди і президентів на антиконституційні дії, а сам здає святині православія, адже в Соборі Святої Софії в Константинополі Князя Володимира наставляли на віру православну, саме українське козацтво захищало Візантію і християнську стару Європу від нашестя монголо-татар і османів ...
Варфоломій здає православну святиню, музейну цінність ...
Що це - простий продаж...?
Плата за кримінальне переслідування ..?
Безхребетна здача православних інтересів..?
Чому мовчить ПЦУ...?”