Держсекретар США Майк Помпео повідомив, що Вашингтон розчарувало рішення турецької влади про зміну статусу собору Святої Софії в Стамбулі.

По всій Європі серед політиків прокотилася хвиля обурення. В Україні теж суспільство залишилося не байдужим. Ряд громадських діячів закликають проти використання релігії в політичних проектах. Депутат VIII скликання і екс-командир батальйону Айдар Сергій Мельничук написав ось такий вірш в своєму пості в Фейсбуці:

Як вселенський патріарх

Із святині зробив прах,

Все задумано давно

На взамін укрів в ярмо.

Сестри-церкви вже повічно,

Мають своє все одвічно.

Ну а нас в ярмо до греків,

Сам віддав святу нам мекку

Православний світ тримати

І посаду обіймати ?

Ні анафему йому ...!!!

За такую підлу гру...!!!

Встати мають православні

Дать оцінку цій погані!!!

Що торгує всім святим ,

Геть від церкви відлучим ...!!!

Свій вчинок він пояснив таким чином:

“Варфоломій, вселенський патріарх, може влаштувати розбрат в православ'ї, розсварити мирян, забрати приходи, штовхати уряди і президентів на антиконституційні дії, а сам здає святині православія, адже в Соборі Святої Софії в Константинополі Князя Володимира наставляли на віру православну, саме українське козацтво захищало Візантію і християнську стару Європу від нашестя монголо-татар і османів ...

Варфоломій здає православну святиню, музейну цінність ...

Що це - простий продаж...?

Плата за кримінальне переслідування ..?

Безхребетна здача православних інтересів..?

Чому мовчить ПЦУ...?”