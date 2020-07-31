Мама троих детей узнала о беременности своей 17-летней дочери и удивила реакцией
Николь Хеннеси рассказывает, что когда она увидела упаковку от теста на беременность, то сразу поняла, что он принадлежит ее дочери, пишет Buzzfeed News.
"Анджелина нуждается в меня, поэтому я не буду реагировать. Я спросила ее, нужно ли ее обнять. Я обняла ее так сильно, как могла и сказала, что помогу разобраться с этой ситуацией", – рассказывает она.
Когда тест подтвердил беременность, то Николь много говорила со своими друзьями, родителями и плакала.
"Я была напугана, но если я так себя чувствую, то что чувствует моя дочь? Эта ситуация не обо мне и моих чувствах.
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Моя дочь нуждалась в тот момент, чтобы я была человеком, на которого она может положиться", – говорит Хеннеси.
Николь решила помочь Анджелине принять информированное решение:
"Моя работа информировать ее. Предоставить ей факты, чтобы она сама решила, как ей дальше быть", - заявила Николь.
Благодаря действиям мамы девушка приняла решения оставить ребенка.
"Я дала себе немного времени на размышления и решила оставить ребенка, учитывая то, что моя семья очень поддерживает меня, особенно моя мама", – говорит Анджелина.
Ранее мы писали, что женщина в годах столкнулась с непониманием родственников из-за своего желания отправится в путешествие
"Моя знакомая Елена, рассказала о том, что ее мама на старости лет решила бросить свою скучную жизнь, сдала 3-комнатную квартиру, а сама уехала путешествовать. Сейчас в Абхазии живет, но скоро собирается в Турцию, а потом в Болгарию", - начала свой рассказ женщина.
По ее словам, тогда мать ее знакомой столкнулась с непониманием со стороны затя.
"В таком возрасте уже нельзя путешествовать. Нечего ездить и семью нашу позорить", - говорил он.
Такого мнение придерживалась и свекровь:
"В таком возрасте нужно не о себе думать, а о детях и внуках. Петр каждый день мне об этом говорит. Ему кредит за машину надо платить, а мать вместо того, чтобы помочь на моря поехала", - возмущалась она.
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