Российский публицист Александр Невзоров рассказал, что ожидает Александра Лукашенко в будущем

По его словам, в ближайшем будущем его не ждет ничего хорошего, Александру Лукашенко придется бежать и скрываться от белорусов где-то в Подмосковье. Там он может встретить экс-президента Украины Виктора Януковича, которого Владимир Путин прячет от Гааги.

Такое мнение публицист озвучил в эфире "Невзоровских сред" на "Эхе Москвы".

"Песенка Лукашенко спета. Понятно, что ему, вероятно, придется бежать и скрываться. Я думаю, что все закончится нардами в подмосковном спецсанатории, где Путин будет его, как Януковича прятать от Гааги, от мира. Причем и Лукашенко, и Янукович наверняка будут в париках с накаченными губами", - с сарказмом утверждает Невзоров.

Он с юмором объяснил, что Лукашенко изменит внешность, чтобы его никто не узнал. В частности, президент Беларуси может даже переодеться в женщину.

"Они, конечно, изменят внешность под пожилых блондинок с липовыми документами, но с усами. Вот они будут угрюмо в нарды разыгрывать тарелку тефтелей – добавку в столовой, в этом спецсанатории. Причем, я думаю, что Александр Григорьевич, наверное, по паспорту по новому будет Анжелой Лукошкиной, а Янукович будет, конечно, Яночкой де Луи Виттон, графиней и кошелкой. И картинка будет, конечно, грустная", - резюмировал Невзоров.

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