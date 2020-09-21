Одиозный российский политик Владимир Жириновский отличился очередным скандальным высказываниям об Украине

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Так, депутат Госдумы РФ, лидер ЛДПР Владимир Жириновский вновь призвал атаковать Украину.

В эфире программы российского пропогандиста Владимира Соловьева Жириновский заявил, что в Украине находится "достаточное количество русских людей", которые якобы ждут, когда РФ придет их "освобождать".

По словам российского политика, как только танки РФ войдут в Харьков, сразу же вспыхнет "народное восстание".

Более того, Жириновский уверен, что украинцы "ждут и хотят" россиян, потому якобы положительно отнесутся к новому военному вторжению РФ.

"Нас там, в Украине, ждут и хотят. Как только российские танки пойдут из Белгорода на Харьков, моментально будет восстание. Там полно русских, они ждут этого сигнала. Украину мы возьмем запросто, можно нанести удар с севера, из Беларуси", - утверждает политик.

При этом, по его мнению, страны Запада никоим образом не отреагируют на гипотетическое вторжение России из Беларуси в Украину.

Российский пропагандист Владимир Соловьев ответил на это, что такие действия РФ могли бы положить начало Третьей мировой войне, однако Жириновский опроверг это и заявил, что Запад якобы боится Россию, потому "ничего делать не будет".

"На Западе нас страшно боятся. Там никак не отреагируют, если мы оккупируем Украину, и ничего не будут делать", - уверен лидер ЛДПР.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов.

Как сообщала Politeka, обезумевший Жириновский пригрозил Украине за фильм.