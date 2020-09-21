Известный российский журналист украинского происхождения Юрий Дудь заявил, что "рад" своей национальности

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Tribuna.com.

Так, на вопрос о том, был ли Дудь когда-то в Украине и гордится ли своей национальностью, он ответил, что гордиться национальностью, по его мнению, это слишком пафосно, но он рад тому, что он - украинец.

"Был ли" - это прекрасный вопрос! Всю свою юность я ездил либо в Хмельницкую область, либо в Киев каждый год, и очень от этого кайфовал. Гордиться национальностью - мне всегда казалось, что это слишком пафосно и вообще странно. Я привык гордиться только тем, в чем есть моя непосредственная заслуга. Радоваться национальности - это да. Я очень рад, что я украинец", - сказал он.

Известный интервьюер признал, что некоторые могут воспринять такое заявление как "расизм", однако, по его мнению, у украинцев есть определенные отличительные черты, которые он замечает и у себя.

"В этом, конечно, увидят стереотипное мышление и, не исключаю, расизм, но отличительными чертами украинцев мне всегда виделись пассионарность, предприимчивость и в хорошем смысле слова простота. Все это я регулярно наблюдаю в своем поведении, все это очень помогает мне по жизни", - поделился Дудь.

Напомним, в интервью Дудю украинский музыкант обвинил Украину за беззаконие на Донбассе: "Люди попали в замес".

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