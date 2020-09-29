Российский публицист Александр Невзоров уверен, что Александр Лукашенко знает о том, когда закончится его срок пребывания на президентском посту

Он считает, что исход противостояния в Беларуси является предрешенным и Лукашенко предупрежден о том, когда истечет срок его полномочий в качестве президента республики.

По словам Невзорова, эту дату ранее Лукашенко сообщили в Евросоюзе – с 5 ноября он перестанет считаться законным главой Беларуси. Такое мнение он озвучил во время эфира для "Эха Москвы".

"Александр Григорьевич Лукашенко, хотя в ЕС его поставили на счетчик и твердо заявили о дате, когда ему будет пора собирать вещички и сушить картофель, готовясь на выход, однако он продолжает разжигать гражданскую войну", - высказал мнение публицист.

По словам Невзорова, исход противостояния в Беларуси является предрешенным – Лукашенко придется передать власть. Он считает, что белорусский лидер зря проводил инаугурацию и тратил на это время, ведь он не сможет управлять страной в условиях массового непризнания его легитимности на Западе.

Также ранее сообщалось, что российский публицист Александр Невзоров высказался об окончании войны на Донбассе.

По его мнению, разрешение донбасской ситуации может быть только нестандартным, в противном случае война на востоке Украины продлится долгие годы.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.