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Российский депутат Владимир Жириновский заявил, что самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР" создали американцы

Как передает Politeka.net, такое мнение одиозный политик озвучил в эфире пропагандистской передачи "Вечер с Владимиром Соловьевым" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Жириновский считает, что на "достигнутом" американцы не остановятся.

"Американцам выгодно, чтобы не было никакого демократического правительства. Твердого, сильного. Нужна размазня Украина. Нужна не только луганская и донецкая республики – харьковская народная, днепропетровская, чтобы был хаос", – заявил он.

Российский депутат уверен, что таким образов Штаты хотят навредить РФ.



"Вытягивать из России ресурсы, экономически душить, давить. Через ИГИЛ цены обрушивать на нефть. И через военную ситуацию в Европе обрушать наш рубль. Во всем они виноваты. Везде американский след", – подытожил он.





Ранее российский политик Владимир Жириновский усомнился в принадлежности Киева Украине

По его слова, столица Украины - русскоговорящая, а украинский язык им навязывают.

"Все в Киеве говорят по-русски, Дмитрий. Это лучшее доказательство, что это русский город и часть России. Вы их там заставляете говорить на украинском, но все с ненавистью делают, в том числе и вы", - заявил он.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма, разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.