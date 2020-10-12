Британская актриса и модель Маргарет Нолан умерла в возрасте 76 лет

Наиболее известная она по роли в фильме о британском шпионе Джеймсе Бонде "Голдфингер". Об этом на личной странице в Twitter сообщил режиссер Эдгар Райт.

Причина смерти британской артистки при этом не уточняется.

"Мой печальный долг – сообщить, что скончалась великолепная актриса Маргарет Нолан. Она являлась воплощением всего крутого, что было в 1960-е: от роли массажистки Динк в бондиане до появления в фильме "Вечер трудного дня" вместе с The Beatle. Я работал с ней в прошлом году. Она была очень веселой и умной, и, как вы можете догадаться, у нее было много удивительных историй. Я рад, что знал ее", – написал он, отметив, что фанаты безутешны.

Маргарет Нолан стала широко известна по роли массажистки Динк из третьего фильма про Джеймса Бонда "Голдфингер".

В фильмографии актрисы около трех десятков ролей в полнометражных фильмах и множество появлений на телевидении.

Актриса снялась с Beatles в фильме "Ночь после тяжелого дня", снялась в фильмах "Нет секса, пожалуйста, мы британцы", "Великий инквизитор", в сериале "Возвращение в Брайдсхед" и других.



Последней работой Маргарет в кино является триллер "Прошлой ночью в Сохо", который выйдет на экраны в 2021 году.

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