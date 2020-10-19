Женщина при жизни была настоящей красавицей

В РФ в возрасте 81 года скончалась праправнучка российского поэта Александра Пушкина

При жизни Галина Усова была доктором сельскохозяйственных наук и профессором.

Об ее смерти говориться в ряде российских СМИ.

«Перестало биться сердце праправнучки великого русского поэта А.С. Пушкина доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете», — сказано в сообщении Мичуринского аграрного университета в России. При этом причина ее смерти не раскрывается.

Галина Усова родилась 6 ноября 1938 года в Архангельске. Александру Пушкину она приходится праправнучкой по линии своей прабабушки Наталии Воронцовой-Вельяминовой.

В Мичуринск она приехала учиться, поступив в Плодоовощной институт (сейчас Мичуринский государственный аграрный университет).

Закончив вуз, женщина осталась там работать и всю жизнь занималась научными исследованиями. Усова — один из авторов "Красной книги Тамбовской области: растения, лишайники, грибы".



На юбилеи великого предка Галина Усова не ездила. Единственное исключение - 200-летие, на котором она побывала.

Последние годы жизни она преподавала в Мичуринском ГАУ. Имела звание профессора и степень доктора сельскохозяйственных наук.

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