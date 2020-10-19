У РФ у віці 81 року померла праправнучка російського поета Олександра Пушкіна
За життя Галина Усова була доктором сільськогосподарських наук і професором.
Про її смерть говориться в ряді російських ЗМІ.
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"Перестало битися серце праправнучки великого російського поета О. С. Пушкіна доктора сільськогосподарських наук, професора Галини Север'янівни Усової, багато років пропрацювала в Мічурінському державному аграрному університеті", - сказано в повідомленні Мічурінського аграрного університету в Росії. При цьому причина її смерті не розкривається.
Галина Усова народилася 6 листопада 1938 року в Архангельську. Олександру Пушкіну вона доводиться праправнучкою по лінії своєї прабабусі Наталії Воронцової-Вельямінової.
У Мічурінську вона приїхала вчитися, вступивши в плодоовочевий інститут (зараз Мічурінський державний аграрний університет).
Закінчивши вуз, жінка залишилася там працювати і все життя займалася науковими дослідженнями. Усова-один з авторів "Червоної книги Тамбовської області: рослини, лишайники, гриби".
На ювілеї великого предка Галина Усова не їздила. Єдиний виняток-200-річчя, на якому вона побувала.
Останні роки життя вона викладала в Мічурінському університеті. Мала звання професора і ступінь доктора сільськогосподарських наук.
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