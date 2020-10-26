Российская пропагандистка заразилась китайским вирусом после того, как ей сделали произведенную в РФ вакцину от болезни

Как передает Politeka, об этом сообщается на Telegram-канале "Антискрепа".

Так, пропагандистка RussiaToday Мария Баронова заболела COVID-19, о чем сама написала на своей странице в соцсети.

"Волшебной чудо-вакциной привили и сотрудников Раши Тудей. Одна из них, Мария Баронова, сейчас лечится от ковида. Вслед за депутатами, чиновниками, губернаторами. Скоро позорище по всему миру жахнет", - говорится в сообщении.

Пропагандистка рассказала, что лечится не от китайского вируса, однако ей действительно диагностировали болезнь.

"То есть у меня есть ковид, но лечусь сейчас я не от него. А от ковида я буду лечиться, когда попаду домой, и ко мне придет врач... Очень все это обидно, особенно обидно, что я расслабилась на фоне ложного впечатления, что у меня вакцина. И вот результат", - написала она.

При этом пропагандистка считает, что у нее не было прививки, а было плацебо.

Напомним, путинская вакцина оказалась ветеринарным препаратом, заявление ученого: "Никому в здравом уме...".

Как сообщала Politeka, Ляшко заявил о новой суперинфекции и массовой вакцинации.

Также Politeka писала, что в МОЗ раскрыли неожиданную стоимость вакцины от китайской заразы для украинцев.