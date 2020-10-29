Трагедия произошла прямо в церкви на юго-востоке Франции

В четверг, 29 октября, в Ницце неизвестный с ножом ворвался в храм Нотр-Дам. Мэр города Кристиан Эстрози назвал произошедшее терактом, передает Politeka.net со ссылкой на Твиттер чиновника.

"Спасибо нашим муниципальным полицейским, которые арестовали нападавшего с ножом в секторе Нотр-Дам. Я прошу жителей Ниццы избегать этого района, чтобы позволить полиции и аварийным службам работать. Я нахожусь на месте с полицией, которая арестовала преступника. Я подтверждаю, что все указывает на террористический акт в базилике Нотр-Дам-де-Ницца", - прокомментировал мэр.

В настоящий момент известно о трех жертвах подозреваемого, двух из которых убили непосредственно в храме.

"Опечален тремя жертвами, двое из которых погибли в базилике #НотрДам. Ницца заплатила слишком большую цену, как и наша страна в последние годы. Я призываю к единству", - говорится в твите Эстрози.

Так, внутри базилики убили мужчину ударом ножа в шею. Также здесь обнаружено обезглавленное тело 70-летней женщины. Обстоятельства гибели еще одного человека пока неизвестны.

Ранее утром в этом же районе Ниццы были зафиксированы выстрелы.

В Сети появились кадры инцидента.

Ранее мы сообщали, произошла стрельба на французском острове Корсика в городе Бастия. Пожилой мужчина открыл огонь на одной из улиц, после чего забаррикадировался в доме, где живет.

По информации канала France 3, стрелявший был ранее осужден за убийство, и может страдать психическим расстройством. В результате инцидента, один человек ранен и шесть погибли.

Напомним, массовое побоище устроили в Киеве: стрельба и проломленная голова.

Также Politeka писала, что мужчина расстрелял жену и соседей, много трупов.