Войска Азербайджана практически вплотную подобрались к стратегическому пункту Нагорного Карабаха – городу Шуши

По словам «главы» Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна, армия Алиева находится всего в пяти километрах от этого города, передает Politeka.net cо ссылкой на СМИ.

Арутюнян записал видеообращение из церкви Казанчецоц в Шуши, в котором заявил:

«Противник находится совсем близко, максимум в 5 км от Шуши. Их цель - захватить Шуши. Кто владеет Шуши - тот владеет Карабахом. Надо осознать это и принять участие в защите Шуши».

Он призвал сражаться за город, чтобы «переломить ситуацию»:

«Конечно, это не паническое выступление, а наоборот. Я верю в победу как никогда. В считанные дни мы должны осуществить прорыв на фронте и наказать врага прямо у ворот Шуши. Давайте все вместе объединимся и вместе повоюем».

Как известно, Шуши расположен в 11 километрах к югу от столицы Карабаха, Степанакерта. Через него пролегает дорога, связывающая столицу Карабаха с Арменией.

На блестящие действия армии Азербайджана по освобождению оккупированных территорий обратил внимание известный политолог, соучредитель «Украинского института будущего» Юрий Романенко.

«Кстати, Азербайджан в 5 км от Шуши. Похоже, обозначился стратегический перелом в войне в Карабахе. Это хороший пример для Украины, как выглядит оптимальная стратегия относительно ОРДЛО. Но Баку на подготовку потратил 25 лет», – написал он в соцсетях.

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Напомним, "добровольцев" Донбасса решили отправить в Нагорный Карабах.

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