Понедельник, 2 ноября 2020 года, стал для граждан австрийской Вены настоящим испытанием на прочность, поскольку там произошло трагическое нападение

В результате преступления, жизни сократились у семерых граждан, а ранеными оказались множество мирных жителей.

Об этом сообщают на канале "Акценты" в YouTube.

На днях центр столицы Австрии, город Вену, охватила сильная паника из-за неожиданного вооруженного нападения. Известно, что преступники напали на рестораны, еврейский центр и синагогу.

Исходя из информации от СМИ, нападение решили совершить несколько человек, однако об их количестве пока нет официальных данных. В австрийском Министерстве внутренних дел заявили, что данное нападение является терактом.

После него сотрудники правоохранительных органов Вены объявили спецоперацию, в ходе которой хотят найти и оковать в наручники всех виновников преступления. Пока только есть информация о том, что на данный момент там продолжаются громкие выстрелы.

Также известно, что в ходе спецоперации один из злоумышленников взорвал себя, но полиции удалось задержать еще четверых террористов. Помимо этого, есть данные о том, что террористы взорвали гранату в метро.

В полиции сказали, что есть заложники, но пока официальная информация по этому поводу отсутствует. В городе началась массовая паника, люди пытаются скрыться, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Также известно, что на помощь полиции направляются многочисленные отряды специальных подразделений. Улицы Вены переполнены автомобилями скорой помощи и специальным транспортом, от сирен которых исходит громкий гул.

Тем временем, СМИ дали первые данные о количестве погибших в теракте, число которых достигает семи человек. На данный момент, это пока только первые факты о погибших.

Также СМИ сообщают, что перестрелка между группой террористов и спецподразделениями продолжается недалеко от отеля "Hilton". Однако, пока сами СМИ опровергают информацию касательно заложников.

Напомним, что в Харькове на автомобиль правоохранительных органов было совершено нападение.

Как сообщала Politeka, в Одессе мужчина, вернувшись домой, встретил грабителей.

Также Politeka писала, что в Кривом Роге было совершено нападение на активиста с ножом.