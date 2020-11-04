Владимир Шафранюк работал в киностудии «Союзмультфильм», в творческом объединении «Экран», принимал участие в создании мультфильмов «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич», серии «Приключения Незнайки и его друзей». Художнику было 85 лет.

Ранее мы сообщали, что в США убили звезду известных американских сериалов, которым восхищались миллионы.

Эдди Хасселл был застрелен прямо на улице в воскресенье утром во время попытки угона его автомобиля, полиция продолжает расследование инцидента.

Как стало известно, на место происшествия сразу же прибыли полицейские. Они увидели, что у Хассела огнестрельное ранение и он истекает кровью.

Также мы сообщали, что популярная американская актриса Кэрол Артур умерла в возрасте 85 лет.

По словам инсайдеров, артистка скончалась в доме престарелых в Лос-Анджелесе, в котором она жила с 2015 года. Последние 11 лет своей жизни Кэрол боролась с болезнью Альцгеймера, но болезнь оказалась сильнее.

Напомним, злой рок сериала "Хор" выбрал новую жертву: что известно о таинственной гибели Наи Риверы.

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