Умер создатель мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе студии "Союзмультфильм".
Владимир Шафранюк работал в киностудии «Союзмультфильм», в творческом объединении «Экран», принимал участие в создании мультфильмов «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитич», серии «Приключения Незнайки и его друзей». Художнику было 85 лет.
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