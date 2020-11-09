Жители Баку вывешивают на балконах флаги Украины и других государств, которые поддержали их во время конфликта в Нагорном Карабахе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Злой одессит".

Так, в соцсетях опубликовали знаковую фотографию из Баку, как азербайджанцы вешают на балконах своих квартир флаги стран, которые поддержали их в борьбе за освобождение оккупированной территории Нагорного Карабаха.

"Фото из Баку... То, что называется - без лишних слов!"- говорится в подписи к фото.

Азербайджанец вывесил флаги Украины, Турции, Израиля, Пакистана и Азербайджана. Следует отметить, что эти государства являются союзниками Баку и открыто выражают поддержку территориальной целостности Азербайджана, не признавая так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

"Спасибо, Украина!", "Мы вместе! Спасибо за поддержку!", "Желаю украинскому народу в ближайшее время постичь эту радость тоже!", "Вот прям от всей своей азербайджанской души желаю лично вам пережить то, что я сейчас переживаю. Но чтобы вам, украинцам, не пришлось это ждать долгих 30 лет", "Спасибо родным украинцам", "Думаю, и флаг Азербайджана будет висеть на балконах Киева, когда возьмем Крым!"- пишут в комментариях.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.