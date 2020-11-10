Российские миротворцы направлены в Карабах



Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.



"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент России", — цитирует РИА Новости заявление российского президента.

В Минобороны РФ публикуют кадры отправление военных на территорию Карабаха. Согласно последним данным, туда уже отправили 10 самолетов Ил-76. Всего миротворческий контингент РФ будет насчитывать 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, которые будут присутствовать там на протяжении пяти лет. Всего миротворческий контингент РФ будет насчитывать 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, которые будут присутствовать там на протяжении пяти лет.





Напомним, ночью, 10 ноября, по видеосвязи главы государств подписали трёхстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.



После появления информации о мирном соглашении в центре Еревана собрались сотни протестующих, несогласные с решением властей. Протесты продолжались всю ночь.



Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.