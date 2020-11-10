Российские миротворцы направлены в Карабах
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с республикой Армения, развёртывается миротворческий контингент России", — цитирует РИА Новости заявление российского президента.
Всего миротворческий контингент РФ будет насчитывать 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники, которые будут присутствовать там на протяжении пяти лет.
Напомним, ночью, 10 ноября, по видеосвязи главы государств подписали трёхстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
После появления информации о мирном соглашении в центре Еревана собрались сотни протестующих, несогласные с решением властей. Протесты продолжались всю ночь.
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Напомним, Россия бросила армянских солдат на "съеденье" Азербайджану.
Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".
Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.