Президент РФ Владимир Путин допустил ошибку отправив миротворцев в Карабах

Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил российский военный эксперт Эль Мурид на своей страничке в Facebook.

По его словам, сдача позиций России в Закавказье означает фактический отказ от соглашений 1828 года.

"Эти соглашения выдавили Турцию из Закавказья и создали условия для утверждения российской зоны влияния в этом регионе. Можно сказать, что Путин обрушил позиции России в этом регионе глубоко в 19 век. Гениальный стратег. Если это убожество будет править нами еще лет 20 - мы точно вернемся к ситуации где-нибудь времен татаро-монгольского ига. Фантастический геополитический стратег, это нам и вправду крупно повезло. Такого гения давненько в России не было", - иронично подытожил эксперт.



Напомним, ночью, 10 ноября, по видеосвязи главы государств подписали трёхстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

После появления информации о мирном соглашении в центре Еревана собрались сотни протестующих, несогласные с решением властей. Протесты продолжались всю ночь.





Также известно, что на территорию Нагорного Карабаха отправлены российский миротворцы, которые будут находиться там на протяжении пяти лет.

Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.