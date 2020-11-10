В России возмущены капитуляцией Армении и обвиняет Пашиняна в предательстве

Главный редактор кремлевского канала Russia Today и одна из ярых пропагандистов Кремля Маргарита Симоньян обрушилась с проклятиями на премьера Армении, которого обвинила в предательстве национальных интересов страны.



Такие гневные заявления она сделала на своей странице в социальной сети Twitter.

Кроме того, она заявила, что подписание Арменией капитуляции по Нагорному Карабаху вызвало ожесточенную критику армян, работающих на Кремль в Москве.

"Гори в аду, тварь! Примерно такие настроения царили ночью в Ереване, в "Фейсбуке" Пашиняна и у меня на кухне", - пишет она.

По ее мнению, армяне не имеют права подвергать критике Россию, а те, кто решится на это, должен отрезать себе язык. Симонян утверждает, что в сложившейся ситуации виновны лишь сами граждане Армении, которые привели к власти Пашиняна и поссорились со своим главным союзником - Москвой.

Напомним, что Азербайджан, Армения и Россия подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу с 10 ноября.

Российская Федерация уже отправила своих миротворцев в Нагорный Карабах. Всего прибыли 10 самолетов с личным составом и техникой.



Напомним, Армения осталась без высших чинов после удара Азербайджана.

Как сообщала Politeka, Азербайджан не оставил шансов Армении в Карабахе: перерезана главная "артерия".

Также Politeka писала, что Азербайджан похвастался колоссальными трофеями на поле боя в Карабахе.