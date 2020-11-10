Известный видеоблогер Сергей Корнак продолжает наблюдать за протестами в Грузии, которые были спровоцированы подтасовками на парламентских выборах.
Вечером в понедельник в Тбилиси была запланирована грандиозная демонстрация оппозиционных сил. По словам местных жителей, центральный проспект Шота Руставели был битком набит людьми. В общей сложности пришли отстаивать свое мнение от 40 до 50 тысяч человек.
«Что вчера происходило на митинге? Часть манифестантов пошла в ЦИК и начала сносить заборы и ограждения. Их полили три водометные машины, был полицейский спецназ, резиновые пули, газ… В итоге лидеры оппозиции в час ночи призвали всех вернуться в 6 часов вечера следующего дня и отстаивать права по новой», - говорит Корнак.
С трибун также говорилось о подделке избирательных бюллетеней командой Бидзины Иванишвили – лидера правящей партии «Грузинская мечта».
Сергей Корнак уверен, что толка от этих демонстраций не будет до тех пор, пока не начнётся прямое свержение власти.
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«В Беларуси скоро будет 100 дней, как прошли выборы. Это уже какое-то стало развлечение, раз в недельку выйти побить людей. Полиция уже охотится на граждан. К чему это приведет? К краху государства, и больше ни к чему», - приводит в пример недавние события обозреватель.
Он проводит и другую параллель – с Майданом 2013 года. Там тоже люди просто стояли на морозе без всякой перспективы, пока не произошли качественные перемены – переход к захвату государственных учреждений.
«Я не знаю, что произойдет. Простые манифестации ни к чему не приведут, этому Иванишвили глубоко плевать. В крайнем случае, россияне еще подкинут денег», - делится своим мнением Корнак.
Грузинская оппозиция требует отмены результатов голосования и проведения новых, честных выборов.
«Но все понимают, что никакой отмены не будет. Та же партия Иванишвили проведет новую предвыборную кампанию и новые подсчеты, где гарантия, что посчитают правильно?», - говорит политический эксперт.
При этом, по его мнению, оппозиция хорошо организована, обладает влиянием и международными связями.
Страна уже достигла точки кипени, отмечает Корнак. Люди выходят на улицу, не обращая внимания ни на ночные морозы, ни на комендантский час.
Что будет дальше – покажет время.
Ранее этот блогер обращал внимание на лидера протеста – Хатию Деканоидзе.
Также он указывал, что большинство грузин поддерживает оппозицию.