Известный видеоблогер Сергей Корнак продолжает наблюдать за протестами в Грузии, которые были спровоцированы подтасовками на парламентских выборах.

Вечером в понедельник в Тбилиси была запланирована грандиозная демонстрация оппозиционных сил. По словам местных жителей, центральный проспект Шота Руставели был битком набит людьми. В общей сложности пришли отстаивать свое мнение от 40 до 50 тысяч человек.

«Что вчера происходило на митинге? Часть манифестантов пошла в ЦИК и начала сносить заборы и ограждения. Их полили три водометные машины, был полицейский спецназ, резиновые пули, газ… В итоге лидеры оппозиции в час ночи призвали всех вернуться в 6 часов вечера следующего дня и отстаивать права по новой», - говорит Корнак.

С трибун также говорилось о подделке избирательных бюллетеней командой Бидзины Иванишвили – лидера правящей партии «Грузинская мечта».

Сергей Корнак уверен, что толка от этих демонстраций не будет до тех пор, пока не начнётся прямое свержение власти.

«В Беларуси скоро будет 100 дней, как прошли выборы. Это уже какое-то стало развлечение, раз в недельку выйти побить людей. Полиция уже охотится на граждан. К чему это приведет? К краху государства, и больше ни к чему», - приводит в пример недавние события обозреватель.

Он проводит и другую параллель – с Майданом 2013 года. Там тоже люди просто стояли на морозе без всякой перспективы, пока не произошли качественные перемены – переход к захвату государственных учреждений.

«Я не знаю, что произойдет. Простые манифестации ни к чему не приведут, этому Иванишвили глубоко плевать. В крайнем случае, россияне еще подкинут денег», - делится своим мнением Корнак.

Грузинская оппозиция требует отмены результатов голосования и проведения новых, честных выборов.

«Но все понимают, что никакой отмены не будет. Та же партия Иванишвили проведет новую предвыборную кампанию и новые подсчеты, где гарантия, что посчитают правильно?», - говорит политический эксперт.

При этом, по его мнению, оппозиция хорошо организована, обладает влиянием и международными связями.

Страна уже достигла точки кипени, отмечает Корнак. Люди выходят на улицу, не обращая внимания ни на ночные морозы, ни на комендантский час.

Что будет дальше – покажет время.

Ранее этот блогер обращал внимание на лидера протеста – Хатию Деканоидзе.

Также он указывал, что большинство грузин поддерживает оппозицию.