Политический эксперт Александр Мусиенко в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24» прокомментировал происходящее в Нагорном Карабахе и роль России и Турции в этих событиях

Кандидатов на роль победителя хватает: кто-то считает, что выиграл Азербайджан, кто-то – что Турция, кто-то – что Россия, но большинство соглашается, что Армения проиграла.

«Я считаю, что с небольшим преимуществом Азербайджана каждый остался при своих, потому что, если посмотреть на начало и движение конфликта, то еще в октябре представители Российской Федерации предлагали Азербайджану забрать оккупированные Арменией районы, но при этом без Карабаха», - рассказывает специалист.

Мусиенко одобряет решение армянского премьер-министра Никола Пашиняна заключить перемирие. Других вариантов попросту не было: не хватало резервов, финансирования армии, техники. Если бы глава правительства не решился на этот шаг, армянские войска оказались бы в котле.

Азербайджан закрепил за собой земли, занятые его войсками, продемонстрировал своё преимущество, а также укрепил сотрудничество с Турцией.

А Россия расширила своё влияние, ведь теперь её миротворческие силы располагаются не только в Армении, но и в Азербайджане. Но ей всё равно придётся делиться своим влиянием в регионе с Турцией.

«Для Украины очень важно изучить опыт и Азербайджана и Армении. Мы можем проанализировать роль турецких беспилотников, и это было бы неплохим подспорьем для сотрудничества с Турецкой Республикой. Нам стоит обратить внимание на пример Азербайджана и сменить взгляды на техническое оснащение армии. А что по поводу Армении: если вы слабее, то нужно в 2-3 раза прикладывать больше усилий, и не обязательно, что вы будете в проигрыше», - подытожил политолог Александр Мусиенко.

Ранее сообщалось о приезде в Карабах президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Также произошёл конфликт между армянскими и российскими военными.