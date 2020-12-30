Уходящий год выдался поистине непростым для всех. Помимо захлестнувшей весь мир пандемии COVID-19 он отличился чередой громких событий, которые уже привели или могут привести в ближайшем будущем к самым серьёзным политическим, социальным или экономическим последствиям.

Самым серьёзным событием конечно же является вспышка в Китае, COVID-19 до того неизвестного вируса. Учитывая тесные торговые и деловые связи Китая и остального мира, в самое короткое время коронавирус распространился по всему миру, приведя череду локдаунов, остановок экономик стран мира. По оценке Международного валютного фонда, падение мирового ВВП в 2020 году составит 4,1%, при этом достаточно сильно пострадали страны Европы. Так падение в Италии составило 10,6% и в Испании 12,8%.

Естественно, что такая пандемия, не могла не сказаться на дипломатических отношениях ряда стран. Так, власти Китая ряд стран неоднократно обвинял сначала в замалчивании ситуации о распространении коронавируса, а потом и вовсе в искусственном создании нового вируса. В итоге, вся эта ситуация привела к новому витку напряжённости между КНР и США, а также вынудило Китай заняться работой по улучшению своего международного имиджа.

Из за коронавируса Украине также пришлось ввести запрет на въезд хасидов, которые традиционно отмечают иудейский Новый год в Умани. На счастье для Украины, власти Израиля поддержали такой шаг.

25 мая в сети появился ролик задержания полицейскими Миннеаполиса Джорджа Флойда, во время которого последний погиб. Данный ролик привёл к массовым демонстрациям, которых в США уже давно не помнили. При этом часть демонстраций отмечалась вспышками насилия, погромами полицейских участков и мародёрством. Позже демонстрации оформились в международное движение «Black lives matter», главной целью которого является борьба с расизмом. В Украине к «Black lives matter» отношение сформировалось неоднозначное.

Серьёзным испытанием для украинской дипломатии и огромным горем для всех стал инцидент с самолётом МАУ в Иране, который сбили зенитной ракетой вскоре после взлёта с аэродрома в Тегеране.

В следствие трагедии погибло 167 пассажиров и 9 членов. Сначала официальные власти Ирана отрицали причастность военных к инциденту, но потом признал «ошибку» и пообещал выплатить родственникам погибших денежную компенсацию. Однако в конце года Тегеран отозвал предложение о выплате денег и, кроме того, ещё не предоставил украинской стороне обещанных материалов и доказательств в расследовании.

Далеко идущими последствиями как для соседней России, так и для Украины может стать внесение поправок в конституцию России, и связанное с этим «обнуление» президентских сроков Владимира Путина. Саму поправку об «обнулении» сроков Путина внесла Валентина Терешкова, первая в мире женщина космонавт. Часть экспертов назвали, что основной целью внесение поправок в конституцию России было как раз дать возможность Владимиру Путину оставаться на должности президента РФ до 2036 года. Сам же процесс голосования по оценкам независимых наблюдателей сопровождался многочисленными нарушениями и прямыми фальсификациями.

Не так все гладко прошло у президента Беларуси, Александра Лукашенка, который шестой раз победил на выборах в стране. Во время выборов активисты и общественные организации зафиксировали нарушения и фальсификации во время избирательного процесса. По мнению общественных активистов победителем выборов в Беларуси является Светлана Тихановская, а рейтинг Лукашенко всего 3%.

Все это вместе привело к длительным массовым протестам как в Минске, так и в других городах Беларуси. Как и украинская Революция достоинства, протесты в Беларуси сопровождаются агрессивными действиями силовиков, привлечением «титушек», массовыми задержаниями протестующих и пострадавшими с обоих сторон, как протестующих, так и силовиков. Также события в Минске продемонстрировали в очередной раз роль соц. сетей и мессенджеров для организации массовых протестов. В этот раз главным инструментом для протестного движения стал мессенджер Telegram.

В итоге всех событий ряд стран мира отказались признавать Лукашенко действующим президентом, а 6 ноября и вовсе ввели санкции. Позже к санкциям присоединилась и Украина, частично из-за ожиданий международного сообщества, частью из-за ухудшения отношений с Беларусью на фоне скандала с «вагнеровцами».

27 сентября начались полномасштабные военные действия ра Нагорном Карабахе, которые теперь называют в Азербайджане «Второй Карабахской войной», а в Армении «Второй Арцахской войной». Война шла за земли Нагорного Карабаха, которые де-факто принадлежат Азербайджану, но в 1994 году были оккупированы Арменией. Сам военный конфликт завершился подписанием Трехстороннего соглашения о прекращении огня между Арменией, Азербайджаном и Россией.

В ходе военных действий, Азербайджану удалось вернуть под свой контроль значительную часть территории, которая ранее была оккупирована Арменией.

Часть украинских граждан провела параллели между событиями в Нагорном Карабахе и оккупированным Крымом, а также частями Донецкой и Луганской областей. Но в то же время официальный Киев старался придерживаться нейтралитета в в этом вооружённом конфликте.

Ещё одним событием года, которое точно будет иметь серьёзные политические последствия как для всего мира, так и для Украины , стали президентские выборы в США. Победителем в этот раз стал представитель Демократов Джо Байден, но ещё действующий президент Дональд Трамп не смог смирится с поражением и требует перерасчёта голосов, обвиняя своих оппонентов в массовых фальсификациях.

Одарченко Екатерина - политтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"