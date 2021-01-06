В США происходят большие перемены – а поскольку это ведущая держава планеты, перемены происходят во всём мире

Как они скажутся на Украине? Об этом на канале «Знай 24» рассказывает политолог-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, здесь есть несколько уровней анализа. Вот первый из них. Нынешний президент Украины не вляпался в американские выборы, в отличие от своего предшественника, поэтому у него нет проблемы с тем, чтобы наладить контакт с новым президентом США.

«Что касается Минских соглашений, территориальной целостности и суверенитета Украины, санкций против РФ – политика особо не поменяется. Я помню: когда Трамп пришёл к власти, все его называли чуть ли не пророссийским президентом. А на деле санкции стали наиболее жёсткими, и Трамп стал одним из самых ярых противников строительства «Северного потока-2»», - рассказывает аналитик.

Теперь санкции снова ужесточились, и как раз из-за них норвежская компания отказывает в сертификации, необходимой для завершения и запуска «Северного потока-2». В основном всё в этом плане останется без перемен.

Третий уровень анализа – борьба с коррупцией. Здесь, на взгляд Кучухидзе, Украина может претендовать на что-то больше трёх миллиардов кредитных гарантий – если сможет победить эту коррупцию, вывести экономику из тени и вместо американских кредитов привлекать американские инвестиции. Но это уже внутренняя работа украинской власти: судебная реформа, реформа правоохранительных органов, реальные посадки коррупционеров и возвращение украденных ими денег…

«Я думаю, шансы реализовать это есть», - считает политолог.

Ранее Кучухидзе оценивал шансы Андрея Пальчевского стать мэром Киева.

Также он отмечал, что России невыгодно вмешиваться в украинские дела – слишком страдает её экономика от санкций.