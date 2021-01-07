Последние события в Вашингтоне побуждают к размышлениям не только о судьбе эталонных стандартов демократии в США, а и о будущем так называемой «американской мечты».

Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.

Потому что по большому счету, Трамп и был тем счастливчиком, что смог реализовать вышеупомянутую "американскую мечту". Смысл ее, особенно в версии Голливуда, очень прост и понятен: любой, в независимости от происхождения, финансового состояния, родительской поддержки... может стать не просто успешным и богатым в США, а даже-президентом США.

Итак, Дональд Трамп, у которого отец происходит из семьи немецких мигрантов, а мать из Шотландии, был бизнесменом, телевизионщиком и шоуменом, ни одного дня не находился на государственной службе... и стал президентом США.

Можно по разному оценивать президентство Трампа, но его поведение во время и по завершению избирательной кампании является ровно противоположным устоявшимся принципам прославленной американской демократии.

Все сценаристы и режиссеры - Нобелевские лауреаты, которые сняли десятки фильмов о предполагаемых террористов, которые захватывают Белый дом, не смогли предусмотреть, что Президент США и его американские сторонники ради сохранения у власти будут захватывать Капитолий!

Поэтому мои предварительные выводы таковы:

- можем говорить о завершении эпохи доминирования идеологии эталонной американской демократии как образца для других стран мира;

- опыт шоумена-президента оказался показательно-негативным, как для США так и для всего мира.

Учитывая это, надеяться, что в Украине успешно реализуется разновидность американской мечты о том, что «мы все - президенты», а лучший и самый умный из них президент - актер И шоумен;

это, как надеяться, что в Украине сегодня власть имущие и олигархи день и ночью начнут работать в интересах Украины и жить по принципу ежедневного патриотизма, отчитываясь каждый день «что они сделали для Украины»

П. С. просьба к сторонникам «американского Майдана» и фанатам Дональда Трампа спокойнее реагировать на мою субъективную точку зрения!

Напомню лишь, что «украинские майданы» - это борьба против действующей власти, а «американский майдан» - это борьба действующей власти за сохранение при власти!

Если лаконично, то я сторонник оценки известного республиканца Митта Ромни, который считает ответственным за ситуацию в Вашингтоне Трампа - «эгоистичного мужчину с уязвленной гордостью»!