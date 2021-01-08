Отличие избирателей Байдена от избирателей Трампа в том, что проиграв выборы в 2016 году они приняли победу Трампа, какой бы она не казалась, а трамповцы начали плести басни о заговоре, который не дает чудо-президенту избавить великую страну от чужеродных элементов, надрав по ходу китайцев и всех врагов Америки.

Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук пишет политолог Юрий Романенко. Далее приводим слова автора без изменений и комментариев.

В этом плане трамписты очень похожи на секту 25%, которая стонала не в силах признать очевидное поражение Порошенко на выборах. И Трамп, и Порошенко, и Путин играют на консервативных ценностях и фобиях перед Иным. Потому неудивительно, что россияне и часть нашего ватного электората плюс порохоботы так завзято топили за Трампа, что казалось, что речь идёт не о банальной смене рыжего жука-президента, а о приходе Сатаны.

Потому выборы превратились аналог Последней битвы, а ожидание чуда в духе «щас, щас все пересчитают и вы увидите, следите за Невадой», «щас вы посмотрите, как Верховный суд все отменит», «щас-щас, ещё чуть -чуть и республиканцы дадут бой в Сенате», «щас разъярённый народ не даст убрать Трампа и покажет рептилоидам кузькину мать» достигло уровня, когда эта публика уровнем экзальтации может вызвать схождение Христа с небес, дабы предотвратить конец света из-за крайне тяжелой формы эмоционального перевозбуждения.

Граждане, не перевозбуждайтесь, Трамп не заплатит за ваши платежки, а Байден наверняка не будет проводить сатанинские обряды с Цукербергом, чтобы забрать у вас припрятанный на похороны костюм и чекушку самогона, отложенную на худшие времена.